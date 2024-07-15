Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанія створила історичне досягнення.

Завершився Євро-2024, а його переможцем стала збірна Іспанії. У фіналі команда обіграла збірну Англії з рахунком 2:1. Загалом іспанці виграли на чемпіонаті Європи всі сім матчів.

За інформацією Opta Analyst, Іспанія стала першою європейською збірною, яка здобула таку кількість перемог на великому міжнародному турнірі (Євро/чемпіонат світу), і лише другою загалом, разом з Бразилією на чемпіонаті світу 2002 року.

Також "Фурія Роха" встановила рекорд результативності на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, Англія не ставала чемпіоном Європи. Команда програла обидва фінали — у 2021 і 2024 роках.

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія.