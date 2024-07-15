Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні тенденції, що відбулися на чемпіонаті Європи.

Іспанія — чемпіон!

Євро-2024 подарував багато яскравих подій і речей, що нам запам'ятаються. Дарував нам різні емоції. У цьому матеріалі спробуємо згадати його головні тренди.

Автоголи

Жарт про те, що найкращим бомбардиром чемпіонату Європи став автогол досі актуальний. Усе розпочалось уже у першому турі, коли Антоніо Рюдігер зрізав м'яч у власні ворота, що дозволило Шотландії забити гол престижу. Даний тренд продовжився й у наступних матчах.

Можна згадати Максиміліана Вебера і переможне взяття воріт для Франції в матчі з Австрією, Робіна Гранаца, що дозволило Португалії розпочати відігравання у першому турі, Ріккардо Калафіорі, Мерта Мюлдюра з Нідерландами вже у плей-оф та багато інших.

Багато з них дійсно впливали на перебіг подій на полі. Важко пояснити, із чим саме пов'язана настільки велика кількість, але вона однозначно перетворилась в тенденцію за ходом турніру.

Високий рівень середняків

Повноцінно на чемпіонаті Європи не провалився жодний середняк, від якого цього чекали. Так, Шотландія набрала лише один бал, як і Албанія, але вони претендували на більше очкових здобутків. Наприклад, команда Сильвіньйо пропустила в другому турі від Хорватії лише ближче до завершення матчу і не змогла здобути перемогу.

Угорщина традиційно попсувала нерви іншим. Словенія не програла жодного матчу не лише на груповому етапі, але й у плей-оф, достойно вилетівши від Португалії лише по пенальті.

Словаччина під керівництвом Франческо Кальцони демонструвала сучасний футбол, а також виграла в Бельгії.

Але головними несподіванками, безсумнівно, стали Румунія і Грузія. Колектив Едварда Йорданеску виграв в України з рахунком 3:0, потім взагалі виграв свій квартет. А ось хлопці Віллі Саньоля розпочали з поразки, але зіграли внічию з Чехією і виграли в Португалії. Із Іспанією також виглядали гідно, утім усе ж таки залишили турнір.

Ці команди дійсно залишили приємне враження від своєї гри.

Голи дальніми ударами

Також ми побачили ще одну цікаву тенденцію. Команди принаймні на груповому етапі забили велику кількість голів із-за меж штрафного майданчика. Емре Джан, Мішель Ебішер, Ніколо Барелла, Коді Гакпо та багато інших гравців відмітилися подібними досягненнями. Важко сказати точно, у чому може бути причина.

Одним із головних факторів називають офіційний м'яч турніру, аеродинаміка якого дозволяє завдавати сильних ударів, що є неприємними для воротарів. Їм буває важко їх парирувати, що призводить до голів. Ближче до плей-оф цей показник знизився, але все одно встиг запам'ятатися подібними крутими моментами.

Прагматичні фаворити

Ми традиційно чекаємо багато від грандів на великих турнірах. Потужні склади, великий потенціал — це змушує одразу з нетерпінням чекати кожного матчу за їх участі, але нерідко на виході ми отримуємо розчарування.

Із усіх головних кандидатів на трофей своєю грою радували хіба Іспанія та Німеччина. Команда Луїса де ла Фуенте домінує над суперниками, нав'язує свій стиль і багато забиває. Добре себе проявляють більшість гравців, у тому числі ті, хто зазвичай сидить на лаві запасних. Не дивно, що "фурія роха" дісталась пізніх стадій плей-оф та перемогла в турнірі загалом.

Від "Манншафт" чекали трішки менше, у порівнянні з іншими грандами, але все одно на домашньому турнірі вони повинні були показати рівень. І показали. Колектив Юліана Нагельсманна впевнено вийшов із групи, перегравши Шотландію, Угорщину та зігравши внічию зі Швейцарією. Потім пройшов Данію і достойно програв Іспанії. На Євро-2024 вони показали чудовий і впевнений футбол.

Важко сказати те ж саме про Португалію, Францію, Італію, Англію. Перші розчарували натужною грою в більшості матчів, лише по пенальті в не надто видовищному протистоянні пройшли Словенію в 1/8 фіналу і знову ж таки в посередній зустрічі програли "Ле Бле".

У свою чергу віце-чемпіони світу вийшли з групи завдяки автоголу з Австрією, нульовій нічиєї із Нідерландами та забитому м'ячу з пенальті із Польщею, завдяки ще одному удару по власних воротах у виконанні Бельгії вийшли на "лузітан" і без особливих шансів вилетіли від Іспанії.

Італія здобула важку перемогу над Албанією, програла хлопцям де ла Фуенте і зіграла внічию з Хорватією завдяки голу у доданий час другого тайму, після чого поступилася Швейцарії в плей-оф. Англія демонструвала занадто прагматичний для фаворита футбол, ледве рятувалася в кожному матчі завдяки м'яча на завершальних хвилинах. Тому замість яскравих перформансів вболівальники отримували зустрічі, які було важко дивитися.

Фінальний чемпіонат Європи для багатьох відомих гравців

Серед усіх виділяються, звісно, Кріштіану Роналду, Тоні Кроос та Лука Модрич. Форвард відправився в Саудівську Аравію до Ан-Насру, але все одно продовжив доводити, що в нього ще достатньо мотивації грати на найвищому рівні.

Кріштіану на Євро старався, намагався бути більш командним футболістом, хвилювався за результати, але йому не вистачило голів. Ба більше, якби Словенія реалізувала хоча би один момент, Португалія через незабитий пенальті Роналду вилетіла ще на першій стадії плей-оф. Маловірогідно, що через чотири роки легенда буде в стані зіграти на такому рівні важливу роль.

Тоні Кроос несподівано оголосив про завершення кар'єри після континентального форуму, але піти на хвилі переможця у міжнародному футболі не вийшло. Німеччина показала себе добре, утім програла Іспанії у чвертьфіналі. Сам півзахисник проявив себе у фірмовому стилі — був одним із найкращих за точністю передач, був важливим елементом своєї команди.

А ось Лука Модрич залишив турнір ще після групового етапу. Досвідчений футболіст зробив усе можливе для виходу збірної Хорватії у наступну стадію. Забив важливий гол Італії, але команда Златко Далича пропустила ближче до завершення матчу і разом з Лукою зупинилася раніше, аніж багато хто сподівався.

Важлива роль молодих талантів

Ламін Ямал — лише найяскравіший приклад того, як юні діаманти тягнуть свої колективи у багатьох важливих матчах. Вінгер Барселони разом із Ніко Вільямсом є вагомою причиною успішних виступів Іспанії на Євро. Побив багато рекордів і ще більше вразив весь футбольний світ.

У складі збірної Німеччини чудову гру показав Джамал Мусіала, який став найкращим бомбардиром колективу Юліана Нагельсманна на турнірі. У Нідерландів хороші виступи демонстрував Хаві Сімонс, що допомогло їм вийти у півфінал. Не можна забувати і про Англію.

У матчі проти Словаччини її врятував від поразки Джуд Беллінгем, проти Швейцарії — Букайо Сака, потім добре себе показав Коул Палмер. Можна сказати, що цей чемпіонат Європи відбувся під знаком талановитих гравців, що нерідко виступали головними героями турніру.