Англія

Прощальні слова Гарета Саутгейта.

Гарет Саутгейт прокоментував рішення залишити збірну Англії.

"Для мене, як гордого англійця, було честю всього життя грати за Англію та керувати її збірною. Це означало для мене все, і я віддав цій справі всі свої сили.

Але настав час змін і нового розділу. Фінал у Берліні проти Іспанії в неділю став моєю останньою грою як тренер збірної Англії.

Я приєднався до Футбольної асоціації у 2011 році, повний рішучості покращити англійський футбол. За цей час, включаючи вісім років на посаді головного тренера чоловічої збірної Англії, мене підтримували чудові люди, яким я щиро вдячний.

У мене не могло бути кращого партнера, ніж Стів Холланд. Він один із найталановитіших тренерів свого покоління і вплинув.

Мені випала честь керувати великою групою гравців у 102 іграх. Кожен із них пишався тим, що носить футболку з трьома левами, і вони були прикладом для своєї країни у багатьох відношеннях.

Склад, який ми привезли до Німеччини, сповнений вражаючих молодих талантів, і вони можуть виграти трофей, про який ми мріємо. Я пишаюся ними, і сподіваюся, що ми підтримаємо гравців та команду на Сент-Джорджес-Парк, і Футбольну асоціацію, яка щодня прагне покращити англійський футбол і розуміє, яку силу має футбол для позитивних змін.

Особливу подяку я висловлюю помічникам, які надавали гравцям та мені невпинну підтримку протягом останніх восьми років. Їхня старанність і відданість мене надихали щодня, і я так їм вдячний – чудовій "команді за командою".

У нас найкращі вболівальники у світі, і їхня підтримка означала для мене все. Я вболівальник Англії і завжди їм буду.

Я з нетерпінням чекаю на можливість спостерігати і святкувати, як гравці створюють нові особливі спогади і надихають націю, як ми знаємо, вони можуть.

Дякую, Англіє, за все", — сказав Саутгейт.

Нагадаємо, Король Чарльз написав офіційний лист Саутгейту після поразки від Іспанії.