Прощальні слова Гарета Саутгейта.
ГАРЕТ САУТГЕЙТ, GETTY IMAGES
16 липня 2024, 14:09
Гарет Саутгейт прокоментував рішення залишити збірну Англії.
"Для мене, як гордого англійця, було честю всього життя грати за Англію та керувати її збірною. Це означало для мене все, і я віддав цій справі всі свої сили.
Але настав час змін і нового розділу. Фінал у Берліні проти Іспанії в неділю став моєю останньою грою як тренер збірної Англії.
Я приєднався до Футбольної асоціації у 2011 році, повний рішучості покращити англійський футбол. За цей час, включаючи вісім років на посаді головного тренера чоловічої збірної Англії, мене підтримували чудові люди, яким я щиро вдячний.
У мене не могло бути кращого партнера, ніж Стів Холланд. Він один із найталановитіших тренерів свого покоління і вплинув.
Мені випала честь керувати великою групою гравців у 102 іграх. Кожен із них пишався тим, що носить футболку з трьома левами, і вони були прикладом для своєї країни у багатьох відношеннях.
Склад, який ми привезли до Німеччини, сповнений вражаючих молодих талантів, і вони можуть виграти трофей, про який ми мріємо. Я пишаюся ними, і сподіваюся, що ми підтримаємо гравців та команду на Сент-Джорджес-Парк, і Футбольну асоціацію, яка щодня прагне покращити англійський футбол і розуміє, яку силу має футбол для позитивних змін.
Особливу подяку я висловлюю помічникам, які надавали гравцям та мені невпинну підтримку протягом останніх восьми років. Їхня старанність і відданість мене надихали щодня, і я так їм вдячний – чудовій "команді за командою".
У нас найкращі вболівальники у світі, і їхня підтримка означала для мене все. Я вболівальник Англії і завжди їм буду.
Я з нетерпінням чекаю на можливість спостерігати і святкувати, як гравці створюють нові особливі спогади і надихають націю, як ми знаємо, вони можуть.
Дякую, Англіє, за все", — сказав Саутгейт.
Нагадаємо, Король Чарльз написав офіційний лист Саутгейту після поразки від Іспанії.