Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

49-річний фахівець може очолити "трьох левів".

У вівторок було оголошено про відхід Гарета Саутгейта з посади головного тренера національної збірної Англії.

Тепер Футбольній асоціації належить шукати нового керманича для "трьох левів". В Англії фаворитом на посаду тренера національної команди вважається Грем Поттер.

Поттер — 49-річний фахівець, відомий головним чином за роботою з Челсі та Брайтоном. Грем перебуває без роботи вже понад рік — на початку квітня 2023-го Челсі відмовився від його послуг.

Зазначимо, що Гарет Саутгейт працював зі збірною Англії дуже довго — з кінця вересня 2016 року.