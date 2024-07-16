Англія

Востаннє англієць виходив на поле 27 квітня.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр незабаром має повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 31-річний англієць отримав травму наприкінці квітня, через що пропустив кінцівку сезону та Євро-2024.

Поки "червоні дияволи" проводили перший контрольний матч на зборах проти Русенборга (0:1), Гаррі тренувався за індивідуальною програмою.

Минулого сезону Магвайр провів 31 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.