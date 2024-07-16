Востаннє англієць виходив на поле 27 квітня.
Гаррі Магвайр, Getty Images
16 липня 2024, 23:25
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр незабаром має повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 31-річний англієць отримав травму наприкінці квітня, через що пропустив кінцівку сезону та Євро-2024.
Поки "червоні дияволи" проводили перший контрольний матч на зборах проти Русенборга (0:1), Гаррі тренувався за індивідуальною програмою.
Минулого сезону Магвайр провів 31 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.