Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На Євро-2024 Англія зіграє проти Словенії, Данії та Сербії.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував остаточний вибір заявки на чемпіонат Європи-2024 у Німеччині.

Нагадаємо, Англія напередодні оголосила 26 футболістів, які вирушать на Євро-2024 — у списку не було захисника Гаррі Магвайра та півзахисника Джека Гриліша.

"За останні кілька тижнів Люк Шоу демонструє суттєві покращення у процесі відновлення. Думаю, він зможе вийти на поле у ​​матчі другого туру групового етапу Євро. Він зробив хороший обсяг роботи і бігав на великій швидкості. Гадаю, ми можемо ризикнути. Я отримав достатньо доказів, щоб вірити, що цей ризик окупиться. Не забувайте, що Люк – шульга, який націлений на атаку.

Я вирішив взяти на турнір дев'ятьох захисників, це одна з причин, чому ми не заявили Магвайра. Він став би десятим, і в цьому випадку ми порушили б баланс. Гаррі добився певного прогресу у своєму відновленні, але йому все одно було б складно підійти у всеозброєнні до початку турніру. Ми точно не змогли б розраховувати на нього на груповому етапі.

Гріліш та Меддісон? На мою думку інші гравці провели сильніший сезон, особливо в останні шість місяців. Але це було непросте рішення", — наводить слова Саутгейта ВВС.

Нагадаємо, на Євро-2024 Англія зіграє проти Словенії, Данії та Сербії.