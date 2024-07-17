Англія

Англія досі не відійшла від поразки.

Захисник збірної Англії Кайл Вокер поділився емоціями після поразки у фіналі Євро-2024 від Іспанії (1:2).

"Біль від цієї поразки залишиться надовго. Я був певен, що настав час, але на жаль. Варто віддати належне Іспанії: вони чудово грали, а переможець міг бути лише один.

Дякую всім співробітникам команди за все, що вони робили. І, нарешті, величезна подяка тим фанатам, що приїхали до Німеччини та тим, хто підтримував нас удома.

Час перепочити і почати спочатку за кілька тижнів", — написав Вокер в інстаграм.

Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем турніру.