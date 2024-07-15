Іспанець отримав відповідну нагороду.
Родрі, Getty Images
15 липня 2024, 01:29
Півзахисника збірної Іспанії Родрі було визнано найкращим гравцем Євро-2024.
У неділю, 14 липня, відбувся фінальний матч Євро-2024, у якому зустрічалися збірні Іспанії та Англії. Гра проводилася на стадіоні Олімпіаштадіон у Берліні.
У підсумку, іспанці вирвали перемогу в англійців із рахунком 2:1.
Збірна Іспанії вчетверте виграла Євро. Це є рекордом серед усіх збірних.
На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія.