Півзахисника збірної Іспанії Родрі було визнано найкращим гравцем Євро-2024.

У неділю, 14 липня, відбувся фінальний матч Євро-2024, у якому зустрічалися збірні Іспанії та Англії. Гра проводилася на стадіоні Олімпіаштадіон у Берліні. 

У підсумку, іспанці вирвали перемогу в англійців із рахунком 2:1

Збірна Іспанії вчетверте виграла Євро. Це є рекордом серед усіх збірних. 

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія