Гравець підписав контракт до літа 2029 року.
Нікола Міленкович, ФК Ноттінгем Форест
19 липня 2024, 09:21
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Фіорентини Ніколою Міленковичем.
Угода з 26-річним сербом розрахована до літа 2029 року.
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, сума трансферу становила близько 14 мільйонів євро. Сам футболіст зароблятиме 3,5 млн євро за сезон.
Міленкович виступав у складі "фіалок" із літа 2017 року. Минулого сезону він провів 48 матчів, у яких відзначився одним асистом.