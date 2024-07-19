Англія

Гравець підписав контракт до літа 2029 року.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Фіорентини Ніколою Міленковичем.

Угода з 26-річним сербом розрахована до літа 2029 року.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, сума трансферу становила близько 14 мільйонів євро. Сам футболіст зароблятиме 3,5 млн євро за сезон.

Міленкович виступав у складі "фіалок" із літа 2017 року. Минулого сезону він провів 48 матчів, у яких відзначився одним асистом.