Англія

Хабі Алонсо продовжить роботу в Баєрі.

Колишній нападник Ліверпуля та збірної Нідерландів Дірк Куйт висловився про Хабі Алонсо, який відмовився очолити мерсисайдців після відходу Юргена Клоппа.

"Я не розмовляв з Хабі про роботу в Ліверпулі, тому не знаю, що саме він думає з цього приводу. Але коли такий клуб, як Ліверпуль, кличе тебе, а в тебе з ним є спільна історія, потрібно бути справжнім чоловіком, щоб відповісти відмовою.

Але я думаю, що він мав причини так зробити. Зараз він серед неймовірного кар'єрного шляху, і минулого сезону він досяг неймовірних успіхів з Баєром. Мені здається, він відчув, що ще не довів цю справу до кінця. Можливо, він хоче стати ще сильнішим тренером, набратися досвіду. І, можливо, згодом він знову вивчить цей варіант. Впевнений, річ не в тому, що перехід до Ліверпуля його взагалі не цікавить", — сказав Куйт.

Нагадаємо, Ліверпуль очолив Арне Слот.