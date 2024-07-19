Півзахисник Шахтаря Егіналду розповів про свої фізичні кондиції та цілі на новий сезон.
ФК ШАХТАР
19 липня 2024, 09:24
Бразилець Егіналду, завдяки голу якого Шахтар переміг Бешикташ у контрольному матчі, розповів про свої фізичні кондиції та цілі на новий сезон.
"Я продовжую працювати щодня з командою – як фізично, так і ментально. Не знаю, чи можливо досягнути ідеалу, тому ми щодня працюємо та вдосконалюємося.
Педріньйо та Тобіас? З Вінісіусом мав нагоду грати за національну збірну Бразилії U-20, а про Педріньйо чув раніше. Під час зборів ми спілкувалися. Вони чудові та приємні хлопці, впевнений, що разом зможемо бути корисними Шахтарю.
Педріньйо ділиться власним досвідом, і це більше стосується ментальної та моральної поведінки. Це цінна допомога, і ми намагаємося її сприймати.
Мої цілі найвищі – завжди перемагати, пройти якомога більше етапів у змаганнях і допомагати команді голами та гольовими передачами", — сказав Егіналду.
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