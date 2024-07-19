Англія

У послугах чемпіона світу зацікавлений Вест Гем.

Півзахисник саудівського Аль-Іттіхада Нголо Канте може повернутися до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного француза зацікавлений Вест Гем, який готовий викласти за футболіста близько 23 мільйонів євро.

Також наголошується, що у трансфері особисто зацікавлений новий головний тренер "молотобійців" Хулен Лопетегі.

Минулого сезону Канте провів 44 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав шість асистів.

Нагадаємо, Канте вже виступав в АПЛ у складі Лестера та Челсі.