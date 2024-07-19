Аргентинець оцінюється у 75-80 мільйонів євро.
Хуліан Альварес, Getty Images
19 липня 2024, 12:45
Інсайдер Фабріціо Романо прокоментував інформацію про можливий трансфер нападаючого Манчестер Сіті Хуліана Альвареса у літнє трансферне вікно.
"У Манчестер Сіті вважають Альвареса важливим гравцем, і його не відпустять просто так. Вони воліли б продати його за 75-80 мільйонів євро клубу не з АПЛ", — сказав Романо у своєму подкасті.
Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких він відзначився 19 голами та 13 результативними передачами.