Англія

Аргентинець оцінюється у 75-80 мільйонів євро.

Інсайдер Фабріціо Романо прокоментував інформацію про можливий трансфер нападаючого Манчестер Сіті Хуліана Альвареса у літнє трансферне вікно.

"У Манчестер Сіті вважають Альвареса важливим гравцем, і його не відпустять просто так. Вони воліли б продати його за 75-80 мільйонів євро клубу не з АПЛ", — сказав Романо у своєму подкасті.

Раніше повідомлялося, що у послугах 24-річного аргентинця зацікавлений мадридський Атлетіко , а сам футболіст попросив виставити його на трансфер.

Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких він відзначився 19 голами та 13 результативними передачами.