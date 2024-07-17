Іспанія

Раніше аргентинець попросив виставити його на трансфер.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.

За інформацією джерела, керівництво "матрацників" вже розпочало переговори з 24-річним аргентинцем, якого вони вважають ідеальною заміною для Альваро Морати, який може перейти до Мілана

Також раніше була інформація, що Хуліан попросив "городян" виставити його на трансфер , незважаючи на контракт до 2028 року.

Минулого сезону Альварес зіграв 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.