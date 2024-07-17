Раніше аргентинець попросив виставити його на трансфер.
Хуліан Альварес, Getty Images
17 липня 2024, 00:17
Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.
За інформацією джерела, керівництво "матрацників" вже розпочало переговори з 24-річним аргентинцем, якого вони вважають ідеальною заміною для Альваро Морати, який може перейти до Мілана
.
Минулого сезону Альварес зіграв 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.