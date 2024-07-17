Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.
За інформацією джерела, керівництво "матрацників" вже розпочало переговори з 24-річним аргентинцем, якого вони вважають ідеальною заміною для Альваро Морати, який може перейти до Мілана.
Також раніше була інформація, що Хуліан попросив "городян" виставити його на трансфер, незважаючи на контракт до 2028 року.
Минулого сезону Альварес зіграв 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.