Англія

"Червоні" готові запропонувати 65 мільйонів євро за японця.

Ліверпуль працює над посиленням складу команди в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє портал Goal, посилаючись на джерела в Японії, на радарі мерсисайдського клубу опинився атакувальний півзахисник Такефуса Кубо.

За даними джерела, Ліверпуль готовий запропонувати Реал Сосьєдаду 65 мільйонів євро за трансфер Кубо.

Це на 5 мільйонів більше, ніж прописано в контракті 23-річного гравця як сума викупу.

Зазначається, що Кубо може стати найдорожчим футболістом з Японії за всю історію, а також найбільш високооплачуваним японцем в історії. Річна зарплата Кубо на Енфілді може скласти 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Александер-Арнольд привернув увагу Реала.