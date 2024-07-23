Англія

28-річний футболіст може продовжити кар'єру на Емірейтс.

Арсенал поклав око на півзахисника Реал Сосьєдаду.

За інформацією від Mundo Deportivo, "каноніри" запропонували контракт Мікелю Меріно, який дуже подобається головному тренеру Мікелю Артете.

Очікується, що Арсенал скоро зробить пропозицію Реал Сосьєдаду щодо трансферу Меріно.

28-річний півзахисник оцінюється Трансфермарктом у 50 мільйонів євро.

З огляду на те, що через рік у футболіста закінчується контракт, Реал Сосьєдад може відпустити іспанця за нижчу ціну.

Меріно нещодавно став чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії. В останньому розіграші Ла Ліги півзахисник відзначився 5 голами і 3 результативними передачами.