Англія

Англійський універсал може перейти в Реал.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд може стати гравцем Реала, повідомляє Sport.es.

У англійця залишився рік за контрактом із Ліверпулем. Реал має намір дочекатися завершення угоди, після чого підписати Трента вільним агентом.

Водночас Ліверпуль також бажає зберегти Трента. З гравцем уже поспілкувався новий головний тренер Арне Слот, а Александер-Арнольд тим часом взяв час на роздуми.

Зазначимо, що Трент Александер-Арнольд є вихованцем академії Ліверпуля. За інші клуби у своїй кар'єрі футболіст поки що не виступав.