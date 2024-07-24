Україна

Команда Руслана Ротаня проведе історичний матч на Олімпійських Іграх.

24 липня, відбудеться історичний матч. Збірна України вперше зіграє на Олімпійських Іграх. Команді Руслана Ротаня протистоятиме Ірак.

Українці проведуть матч в Ліоні на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез". Старт матчу запланований на 20:00. Зазначимо, що також в нашій групі Аргентина і Марокко. Вони проведуть свій матч раніше.

Онлайн-трансляція матчу Ірак — Україна:

Також подивитись матч наживо можна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.