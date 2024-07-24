Команда Руслана Ротаня проведе історичний матч на Олімпійських Іграх.
Олімпійська збірна України зіграла внічию проти Парагваю. УАФ
24 липня 2024, 14:33
24 липня, відбудеться історичний матч. Збірна України вперше зіграє на Олімпійських Іграх. Команді Руслана Ротаня протистоятиме Ірак.
Українці проведуть матч в Ліоні на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез". Старт матчу запланований на 20:00. Зазначимо, що також в нашій групі Аргентина і Марокко. Вони проведуть свій матч раніше.
Онлайн-трансляція матчу Ірак — Україна:
Також подивитись матч наживо можна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.