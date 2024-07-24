Україна

Венесуельський центрфорвард Ерік Рамірес гратиме в Аргентині.

Динамо оголосило про відхід форварда Еріка Раміреса.

Футболіст, права на якого належать Динамо, наступний рік проведе на правах оренди в клубі місцевого вищого дивізіону — Тигре. При цьому клуб із Буенос-Айреса матиме по завершенню терміну оренди право викупити контракт форварда.

Зазначимо, що у 2023-2024 роках Рамірес виступав у Колумбії за Атлетіко Насьйональ, провівши в усіх турнірах 45 матчів та забивши 9 голів.

Нагадаємо, київське Динамо оголосило про підписання контракту з півзахисником Александре Пейкрішвілі.