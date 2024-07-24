Англія

Український універсал поділився своїми думками щодо прогресу лондонського клубу.

Універсал Арсеналу Олександр Зінченко прокоментував розвиток лондонського клубу під керівництвом Мікеля Артети, порівняно з Манчестер Сіті, де він раніше виступав.

"Я не думаю, що нам потрібно намагатися копіювати когось, скажімо, Манчестер Сіті. Звичайно, вони, напевно, зараз є найкращою командою у світі, тому що якщо ви подивіться на статистику та титули, які вони виграли за останні пару років – це просто приголомшливо.

Звичайно, потрібно завжди орієнтуватися на найкращих, але намагатися бути не таким, як вони. Потрібно намагатися бути на вершині разом із ними.

Саме тому Мікель Артета та його штаб роблять тут дивовижну роботу. Звичайно, я знаю його давно, ще з часів роботи у Сіті, і завжди знав, що він буде чудовим тренером. Що стосується розвитку клубу зсередини, то ви можете бачити прогрес", — наводить слова Зінченка Daily Mail.

Минулого сезону Зінченко провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Зінченко змінив футбольного агента.