Італія

Римляни дуже хочуть бачити Артема у своїй команді.

Нападник Жирони Артем Довбик все ближче до трансферу в Рому.

Як повідомляє Sport italia, італійський клуб пропонує Довбику зарплату 3,5 млн євро на рік. А 25 липня, агенти 27-річного українця побували у Римі, де провели переговори щодо можливого трансферу футболіста.

Нагадаємо, Жирона вже має домовленість з мадридським Атлетіко щодо переходу Артема на суму в 40 млн євро, але "матрацники" не можуть погодити особистий контракт.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.