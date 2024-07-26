Сьогодні, 26 липня в Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу Vbet Кубку України сезону-2024/2025.
Фото прес-служби УАФ
26 липня 2024, 13:50
Стало відомо, які команди позмагаються в першому раунді Кубка України. У цьому раунді візьмуть участь 32 команди: 17 представників першої ліги, 13 — другої ліги та два делегати Асоціації аматорського футболу.
Перший попередній етап Vbet Кубку України-2024/2025
Вільхівці (Вільхівці) — Металіст (Харків)
Пробій (Городенка) — Хуст (Хуст)
Скала 1911 (Стрий) — Епіцентр (Кам’янець-Подільський)/Минай (Минай)
Ужгород (Ужгород) — Прикарпаття (Івано-Франківськ)
Нива (Тернопіль) — Буковина (Чернівці)
Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Агробізнес (Волочиськ)
Ревера 1908 (Івано-Франківськ) — Поділля (Хмельницький)
Куликів (Куликів) — Нива (Вінниця)
Чернігів (Чернігів) — Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
Діназ (Вишгород) — Кудрівка (Кудрівка)
Локомотив (Київ) — Лівий берег (Київ)/Металіст 1925 (Харків)
Реал Фарма (Одеса) — ЮКСА (Тарасівка)
Вікторія (Суми) — Металург (Запоріжжя)
Олімпія (Савинці) — Кремінь (Кременчук)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Маріуполь (Маріуполь)
Тростянець (Тростянець) — Полтава (Полтава)
Базова дата матчів першого попереднього раунду — 3 серпня.
Фінальний матч Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місто проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ.