Стало відомо, які команди позмагаються в першому раунді Кубка України. У цьому раунді візьмуть участь 32 команди: 17 представників першої ліги, 13 — другої ліги та два делегати Асоціації аматорського футболу.

Перший попередній етап Vbet Кубку України-2024/2025

Вільхівці (Вільхівці) — Металіст (Харків)

Пробій (Городенка) — Хуст (Хуст)

Скала 1911 (Стрий) — Епіцентр (Кам’янець-Подільський)/Минай (Минай)

Ужгород (Ужгород) — Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Нива (Тернопіль) — Буковина (Чернівці)

Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Агробізнес (Волочиськ)

Ревера 1908 (Івано-Франківськ) — Поділля (Хмельницький)

Куликів (Куликів) — Нива (Вінниця)

Чернігів (Чернігів) — Чайка (Петропавлівська Борщагівка)

Діназ (Вишгород) — Кудрівка (Кудрівка)

Локомотив (Київ) — Лівий берег (Київ)/Металіст 1925 (Харків)

Реал Фарма (Одеса) — ЮКСА (Тарасівка)

Вікторія (Суми) — Металург (Запоріжжя)

Олімпія (Савинці) — Кремінь (Кременчук)

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Маріуполь (Маріуполь)

Тростянець (Тростянець) — Полтава (Полтава)

Базова дата матчів першого попереднього раунду — 3 серпня.

Фінальний матч Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місто проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ. 