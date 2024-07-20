Іспанія

"Сині" можуть доплатити близько 10 мільйонів євро.

Воротар збірної України та мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру в лондонському Челсі. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, клуби можуть домовитися про обмін воротарів — Лунін вирушить до Челсі, оскільки хоче більше ігрового часу, а Кепа Аррісабалага підпише повноцінний контракт із Реалом.

При цьому "сині" доплатять за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро. Реал оцінює футболіста у 25 млн євро.

Також зазначимо, що інсайдер Фабріціо Романо раніше заявив, що Челсі поки не робив офіційних пропозицій "вершковим" щодо можливого трансферу Луніна.

Минулого сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах. На рахунку Кепи 20 матчів, з яких дев'ять на нуль за 18 пропущених м'ячів.