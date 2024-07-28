Англія

Легендарний француз висловився про гру українця.

Колишній захисник Арсеналу Вільям Галлас прокоментував гру гравця збірної України Олександра Зінченка.

"Я вважаю, що футбол Арсеналу рушив далі від того, що Зінченко пропонує їм. Футбол – це гра, яка постійно розвивається, і зараз вона знову змінюється в плані того, як провідні команди намагаються захищатись.

Протягом останніх кількох років ми бачили, як команди просять своїх лівих та правих захисників виходити в півзахист і будувати гру ззаду. Ми бачили, як четвірка захисників перетворювалась на трійку з м’ячем – роль захисника сильно змінилася, але тепер, здається, увага зосереджена на тому, щоб робити те, для чого вони там: дуже добре захищатися та бути сильними.

Є тренд, що рухається до набагато міцнішої четвірки ззаду. На це є багато причин, але в основному це полягає в тому, щоб бути сильнішим за суперника та обмежити кількість шансів біля своїх воріт. Футбол змінюється. Ми живемо в період, який створений для справжніх захисників", – сказав Галлас в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, Зінченко змінив футбольного агента.