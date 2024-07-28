Легендарний француз висловився про гру українця.
ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
28 липня 2024, 17:53
Колишній захисник Арсеналу Вільям Галлас прокоментував гру гравця збірної України Олександра Зінченка.
"Я вважаю, що футбол Арсеналу рушив далі від того, що Зінченко пропонує їм. Футбол – це гра, яка постійно розвивається, і зараз вона знову змінюється в плані того, як провідні команди намагаються захищатись.
Протягом останніх кількох років ми бачили, як команди просять своїх лівих та правих захисників виходити в півзахист і будувати гру ззаду. Ми бачили, як четвірка захисників перетворювалась на трійку з м’ячем – роль захисника сильно змінилася, але тепер, здається, увага зосереджена на тому, щоб робити те, для чого вони там: дуже добре захищатися та бути сильними.
Є тренд, що рухається до набагато міцнішої четвірки ззаду. На це є багато причин, але в основному це полягає в тому, щоб бути сильнішим за суперника та обмежити кількість шансів біля своїх воріт. Футбол змінюється. Ми живемо в період, який створений для справжніх захисників", – сказав Галлас в інтерв'ю DAZN.
Нагадаємо, Зінченко змінив футбольного агента.