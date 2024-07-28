Італія

31-річний футболіст продовжить кар'єру в Італії.

Центральний захисник Рафаель Варан підпише контракт із Комо. Сторони погодили трудовий договір до червня 2026 року з опцією продовження до 2027-го, повідомив Фабріціо Романо.

Про перехід оголосять найближчими днями.

31-річний Варан — чемпіон світу-2018 у складі збірної Франції та чотириразовий переможець Ліги чемпіонів у складі Реала. Він перебуває у статусі вільного агента після відходу з Манчестер Юнайтед цього літа.

Минулого сезону Рафа Варан відіграв за МЮ 32 матчі та забив один гол.