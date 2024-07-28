31-річний футболіст продовжить кар'єру в Італії.
РАФАЕЛЬ ВАРАН, GETTY IMAGES
28 липня 2024, 17:00
Центральний захисник Рафаель Варан підпише контракт із Комо. Сторони погодили трудовий договір до червня 2026 року з опцією продовження до 2027-го, повідомив Фабріціо Романо.
Про перехід оголосять найближчими днями.
31-річний Варан — чемпіон світу-2018 у складі збірної Франції та чотириразовий переможець Ліги чемпіонів у складі Реала. Він перебуває у статусі вільного агента після відходу з Манчестер Юнайтед цього літа.
Минулого сезону Рафа Варан відіграв за МЮ 32 матчі та забив один гол.