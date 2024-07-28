Україна

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб розповів про футбол під час війни.

Кривбас вимушено проводить матчі відбору єврокубків за кордоном. Зокрема, матч з Вікторією Пльзень пройде в Словаччині. Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб вважає, що якби матчі проходили в Кривому Розі, це викликало б неймовірний фурор.

"Ми дуже сумуємо за вболівальниками, і це для нас величезний недолік. У воєнний час на трибунах має бути лише 500-600 глядачів, тому що в укриттях має бути місце для всіх. На жаль, ці укриття потрібні. Багато обстрілів часто обстрілюють Кривий Ріг. Якщо у нас немає 10-12 сирен, то день вважається вдалим. Ми звикли грати та тренуватися під сирени з ракетами. Гравці мають мужність. Ми всі маємо ризикувати — ось що таке життя.

Багато ігор було перервано протягом останніх двох сезонів. У травні наш матч проти Полісся був перерваний у першому таймі та завершився лише наступного дня. Але футбол все ще приносить людям радість і це дає нам додаткову мотивацію. Ми зробимо все можливе для наших уболівальників та нашої нації. Відбір до групового етапу єврокубків у Кривому Розі був би неймовірним.

Може бути складніше, ніж із Зорею, але, я сподіваюся, що ми впораємося ще краще. Попри ситуацію, ми маємо багато хороших іноземних гравців. У нас дуже хороша тренувальна база. Гравці живуть там і отримують все необхідне, щоб вони могли зосередитись на футболі", — сказав Вернидуб в інтерв'ю The Guardian.

Віцепрезидент криворізького клубу раніше теж прокоментував результати жеребкування. Нагадаємо, що перші матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЄ відбудуться 8 серпня, тоді як другі заплановано на 15-те.