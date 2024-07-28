Фолоруншо залишиться в Неаполі.
Майкл Фолоруншо, Наполі
28 липня 2024, 17:38
Наполі офіційно повідомив про продовження контракту з центральним півзахисником збірної Італії Майклом Фолоруншо.
Нова угода з 26-річним хавбеком розрахована на п'ять років.
Фолоруншо належить Наполі з 2019 року, проте не зіграв за клуб жодного матчу. Він грав в оренді — у Барі, Реджині, Порденоне та Вероні.
Майкл був викликаний до збірної Італії на Євро-2024, де взяв участь у матчі першого туру проти Албанії (2:1).
Раніше повідомлялось, що Наполі хоче придбати колишнього нападника Шахтаря.