Італія

Фолоруншо залишиться в Неаполі.

Наполі офіційно повідомив про продовження контракту з центральним півзахисником збірної Італії Майклом Фолоруншо.

Нова угода з 26-річним хавбеком розрахована на п'ять років.

Фолоруншо належить Наполі з 2019 року, проте не зіграв за клуб жодного матчу. Він грав в оренді — у Барі, Реджині, Порденоне та Вероні.

Майкл був викликаний до збірної Італії на Євро-2024, де взяв участь у матчі першого туру проти Албанії (2:1).

Раніше повідомлялось, що Наполі хоче придбати колишнього нападника Шахтаря.