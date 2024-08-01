Англія

Угода з футболістом розрахована на п'ять років.

Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Марселя Ісмаїлом Сарром.

Угода з 26-річним сенегальцем розрахована до літа 2029 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу футболіста становила близько 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, Сарр виступав у складі "провансальців" з минулого року, перебравшись з Вотфорда. Минулого сезону він провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять асистів.