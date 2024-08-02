Англія

Француз перебуває у статусі вільного агента після відходу з Ювентуса.

Колишній півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного француза, який залишив Ювентус цього літа, зацікавлені кілька клубів, зокрема з АПЛ.

Одним з таких клубів є Арсенал, у якому виступає українець Олександр Зінченко. Арсенал є фаворитом на підписання гравця, але минулого тижня Адріаєн і його мати провели переговори з кількома командами.

Минулого сезону Рабьо провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав трьох асистів.