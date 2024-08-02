Челсі пропонує 7+7 млн євро за 16-річного півзахисника.
Габріель Меку
02 серпня 2024, 15:38
Лондонський Челсі активний на трансферному ринку. Команда шукає підсилення на перспективу.
Як повідомляє журналіст Бруно Андраде, "аристократи" спостерігають за 16-річним півзахисником Греміо Габріелем Меку. Ба більше, представники лондонців перебувають у Бразилії для переговорів щодо трансферу хавбека.
Челсі пропонує 7 мільйонів євро та ще 7 мільйонів бонусами, але Греміо хоче, щоб фіксована сума становила 10 мільйонів євро.
Відомо, що Боруссія Д. та МЮ також бажають підписати юнака.
Нагадаємо, Челсі повторно відправив Андрея Сантоса до Страсбура.