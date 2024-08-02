Англія

Челсі пропонує 7+7 млн ​​євро за 16-річного півзахисника.

Лондонський Челсі активний на трансферному ринку. Команда шукає підсилення на перспективу.

Як повідомляє журналіст Бруно Андраде, "аристократи" спостерігають за 16-річним півзахисником Греміо Габріелем Меку. Ба більше, представники лондонців перебувають у Бразилії для переговорів щодо трансферу хавбека.

Челсі пропонує 7 мільйонів євро та ще 7 мільйонів бонусами, але Греміо хоче, щоб фіксована сума становила 10 мільйонів євро.

Відомо, що Боруссія Д. та МЮ також бажають підписати юнака.

Нагадаємо, Челсі повторно відправив Андрея Сантоса до Страсбура.