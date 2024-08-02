Англія

Тренер МЮ вірить в англійського форварда.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг заявив, що Маркус Рашфорд може забити понад 30 м'ячів за сезон.

"Ми створимо умови, надамо йому всіляку підтримку, і тоді він зможе повернутися у форму.

У сезоні-2022/23 він забив 30 голів, тож коли Маркус правильно налаштований, видно його високий потенціал. І коли він у настрої, то може забити 30 чи навіть більше голів за сезон", – заявив Ерік тен Хаг.

Нагадаємо, Маркус зараз є найбільш високооплачуваним футболістом манкуніанців. Англієць заробляє понад 18 мільйонів євро на рік.

В останньому розіграші англійської Прем'єр-ліги Рашфорд відзначився 7 голами і 2 результативними передачами.