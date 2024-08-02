Іспанія

Каталонці поки не можуть провернути трансфер зірки Євро-2024.

Форвард Атлетіка Ніко Вільямс навряд перейде в Барселону цього літа.

Як пише Mundo Deportivo, у каталонському клубі визнають, що переговори щодо трансферу іспанця не просуваються так, як очікувалося, оскільки гравець перебуває під тиском Атлетика, а також через пропозицію від ПСЖ.

Один із можливих варіантів, який Ніко обговорював зі своїм оточенням, полягає в тому, щоб залишитися в Атлетику ще на рік і перейти до каталонців у 2025 році. Такий сценарій розглядається і в Барселоні, але за умови, що гравець не продовжить контракт і його поточні відступні 58 мільйонів євро не збільшаться.

Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.