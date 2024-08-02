Енцо Мареска також наразі не розраховує на бразильця.
Андрей Сантос, ФК Челсі
02 серпня 2024, 14:24
Центральний захисник лондонського Челсі Андрей Сантос наступний сезон знову проведе в оренді.
Як повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів", 20-річний бразилець знову виступатиме на правах оренди за Страсбур, який виступає у французькій Лізі 1.
Зазначимо, що Страсбур має тим самих власників, що і Челсі, виступаючи на представника АПЛ як фармклуб із підготовки молодих гравців.
У минулій кампаніх Андрей Сантос грав за Страсбур лише у другій половині, провівши 11 матчів із одним голом в активі.