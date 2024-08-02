Франція

Енцо Мареска також наразі не розраховує на бразильця.

Центральний захисник лондонського Челсі Андрей Сантос наступний сезон знову проведе в оренді.

Як повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів", 20-річний бразилець знову виступатиме на правах оренди за Страсбур, який виступає у французькій Лізі 1.

Зазначимо, що Страсбур має тим самих власників, що і Челсі, виступаючи на представника АПЛ як фармклуб із підготовки молодих гравців.

У минулій кампаніх Андрей Сантос грав за Страсбур лише у другій половині, провівши 11 матчів із одним голом в активі.