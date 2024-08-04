Англія

Ситуація продовжує ставати більш складною.

Після перемоги на Кубку Америки-2024 в складі збірної Аргентини, нападник англійського Манчестер Сіті Хуліан Альварес не надто квапиться повертатись до розташування клубу з цілком очевидних причин — для нього фактично одразу розпочались виступи на Олімпійських іграх-2024 у Франції в складі команди відповідної вікової категорії.

Однак Аргентина вже вилетіла на стадії чвертьфіналів від Франції, тож наразі 24-річний виконавець може з головою поринути в клубні справи, де в нього геть неочевидне майбутнє.

Наявний конфлікт із головним тренером Хосепом Гвардіолою, який не може гарантувати гравцю стабільного місця в стартовому складі за умов наявності Ерлінга Голанда на вістрі атаки.

У той самий час, Альварес хоче простого — грати у футбол якомога більше, тож рішення у такому випадку може стати його трансфер.

Французький Парі Сен-Жермен та мадридський Атлетіко вже тримають руку на пульсі подій довкола футболіста.

А тим часом сам Альварес попросив власного агента прилетіти на кілька тижнів до Європи та нарешті вирішити долю його подальшого працевлаштування.

Сіті, за великим рахунком, може дозволити гравцю піти, але тільки за дуже привабливі гроші, а не "40-50 млн євро", про які мріють претенденти на нього станом на зараз.

Минулого сезону Хуліан Альварес відіграв за Ман Сіті 54 матчі, забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.