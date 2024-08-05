Англія

Німець пройшов медогляд в англійському клубі.

Керівництво дортмундської Боруссії та лондонського Вест Гема досягли повної домовленості щодо переходу німецького нападника Нікласа Фюллькруга до англійського клубу за 30 млн євро.

Як повідомляє Фабріціо Романо, нападник дортмундської Боруссії пройшов медогляд для нового клубу. У понеділок Фюллькруг підпише контракт до 2027 року з можливістю продовження на рік.

Зарплатня гравця збірної Німеччини в новому клубі складатиме 3 млн. євро.

Раніше Боруссія Д оголосила, що Фюллькруг залишив тренувальний табір команди.