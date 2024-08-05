Бразилець може приєднатись до команди Тьяго Мотти.
ВАНДЕРСОН ГАЛЕНО, GETTY IMAGES
05 серпня 2024, 09:45
Ювентус має намір орендувати вінгера Порту Вендерсона Галено з опцією викупу, повідомляє Gazzetta dello Sport.
Натомість туринці пропонують "драконам" захисника Тіагу Джало. Також запит щодо Галено зробила Рома нашого Артема Довбика, тоді як Порту готовий продати 26-річного бразильця не менш як за 30 млн євро.
В минулому сезоні футболіст провів 48 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 12 результативних передач.
Нагадаємо, Порту відігрався з 0:3 проти Спортінга і виграв Суперкубок Португалії. Галено в цьому матчі зробив дубль.