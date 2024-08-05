Італія

Бразилець може приєднатись до команди Тьяго Мотти.

Ювентус має намір орендувати вінгера Порту Вендерсона Галено з опцією викупу, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Натомість туринці пропонують "драконам" захисника Тіагу Джало. Також запит щодо Галено зробила Рома нашого Артема Довбика, тоді як Порту готовий продати 26-річного бразильця не менш як за 30 млн євро.

В минулому сезоні футболіст провів 48 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Порту відігрався з 0:3 проти Спортінга і виграв Суперкубок Португалії. Галено в цьому матчі зробив дубль.