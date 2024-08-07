Англія

Обидва футболісти мають залишити лондонський клуб у літнє трансферне вікно.

Два нападники Челсі Армандо Броя та Давід Фофана мають залишити лондонський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво клубу та тренерський штаб не розраховують на футболістів у наступному сезоні.

22-річний Броя сьогодні не потрапив до заявки на матч проти Реала (1:2). Він є вихованцем "синіх" і тричі віддавався до оренди.

Раніше була інформація, що у послугах Брої зацікавлені Мілан, Монако та Штутгарт.

Щодо Фофана, то він став гравцем Челсі взимку минулого року, перейшовши за 12 мільйонів євро. Він віддавався в оренду в Уніон та Бернлі.

Минулого сезону Броя провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист. На рахунку Фофана 32 матчі, шість голів та два асисти.