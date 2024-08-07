Іспанія

Лунін зіграв у другому таймі товариського матчу та здійснив два з двох успішних сейвів.

У рамках товариського матчу, який пройшов під час підготовки до старту нового футбольного сезону, мадридський Реал здолав лондонський Челсі з рахунком 2:1.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів, чому у другому таймі замість Тібо Куртуа на полі з'явився українець Андрій Лунін.

"З Куртуа все добре. Він грав 45 хвилин, бо в планах також було випустити Луніна", — цитує слова Анчелотті AS.

Зазначимо, що Лунін у другому таймі здійснив два успішних сейви з двох, заробив жовту картку та не пропустив жодного гола.