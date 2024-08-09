Майкл вважає, що титул може перейти до іншої команди.
Майкл Оуен
09 серпня 2024, 10:22
Майкл Оуен, колишній футболіст Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, висловив думку, що цього сезону Манчестер Сіті не захистить титул переможця АПЛ.
"Манчестер Сіті може лише сам віддати титул, але я думаю, що цього року вони можуть оступитися. Вони справді додали, коли це було необхідно, і показали неймовірний результат минулого року, але в якийсь момент їх настане невдача.
Коли інші претенденти стають сильнішими та досвідченішими, «городянам» буде важче, і я не виключаю, що це відбудеться цього сезону. Крім того, над ними висить розслідування [у справі про 115 фінансових порушень], і Пеп Гвардіола не буде там вічно. Цей сезон може стати для нього останнім.
Завжди є речі, які випробовують вас протягом сезону, і досі вони справлялися з цим, але щось може вибити їх з колії цього сезону. З урахуванням того, наскільки добрим був Арсенал у минулому сезоні, і без ознак того, що вони здадуть позиції з огляду на нові підписання, вони знову стають серйозними претендентами", – заявив він.
Нагадаємо, Хуліан Альварес стане рекордним продажем в історії Манчестер Сіті.