Англія

Майкл вважає, що титул може перейти до іншої команди.

Майкл Оуен, колишній футболіст Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, висловив думку, що цього сезону Манчестер Сіті не захистить титул переможця АПЛ.

"Манчестер Сіті може лише сам віддати титул, але я думаю, що цього року вони можуть оступитися. Вони справді додали, коли це було необхідно, і показали неймовірний результат минулого року, але в якийсь момент їх настане невдача.

Коли інші претенденти стають сильнішими та досвідченішими, «городянам» буде важче, і я не виключаю, що це відбудеться цього сезону. Крім того, над ними висить розслідування [у справі про 115 фінансових порушень], і Пеп Гвардіола не буде там вічно. Цей сезон може стати для нього останнім.

Завжди є речі, які випробовують вас протягом сезону, і досі вони справлялися з цим, але щось може вибити їх з колії цього сезону. З урахуванням того, наскільки добрим був Арсенал у минулому сезоні, і без ознак того, що вони здадуть позиції з огляду на нові підписання, вони знову стають серйозними претендентами", – заявив він.

Нагадаємо, Хуліан Альварес стане рекордним продажем в історії Манчестер Сіті.