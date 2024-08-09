Англія

Сума трансферу іспанського хавбека становитиме понад 25 мільйонів євро.

Півзахисник Реал Сосьєдада Мікель Меріно невдовзі може стати гравцем Арсеналу, в якому виступає українець Олександр Зінченко. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби близькі до домовленості щодо трансферу 28-річного іспанця і залишилося узгодити лише кілька деталей, зокрема оплату переходу та умови виплат.

Також зазначається, що сума трансферу становитиме понад 25 мільйонів євро. Арсенал виграв конкуренцію у Барселони та Атлетіко.

Минулого сезону Меріно провів 45 матчів, у яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів. Також він провів усі сім матчів на Євро-2024, де забив м'яч у ворота збірної Німеччини у чвертьфіналі.