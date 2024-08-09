Ліга Європи

Юрій Вакулко поділився своїми емоціями після гри з Вікторією.

Півзахисник Кривбасу Юрій Вакулко прокоментував поразку своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень (1:2).

"Юрій Вернидуб сказав, що дуже пишається нами та це тільки початок. Я також вважаю, що Кривбас показав непогану гру проти хорошого суперника. Так, трішки просіли в другій половині. Але при цьому могли забити, мали два шанси, але не реалізували: поперечка та вихід один на один. Це гарний досвід для нас. Така команда не пробачає помилок – вони забили двічі після наших помилок.

Ми могли і перемагати, але футбол іноді так складається: не забиваєш ти – забивають тобі. Але Вікторія майже не пропускає, ось у минулому сезоні Ліги Конференцій вони пропустили тільки один гол, якщо не помиляюсь. І у нас були шанси, щоб їх засмутити. Кривбас показав хороший футбол. Пишаюсь хлопцями та їх відношенням до гри.

Скільки часу потрібно, аби забути гру та вже налаштуватись на Карпати? Подивимось, як складеться дорога, але у нас багато гравців. Може бути ротація, щоб хлопці встигли відновитись. Ще хочу сказати: в роздягальні всі були трошки засмучені. Але, якщо б рік назад нам сказали, що при доволі рівній грі ми поступимось Вікторії – 1:2, то, мабуть, ніхто і не повірив. Кривбас добре виглядав та повинен взяти тільки позитив з цієї гри", — наводить слова Вакулка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Вікторія Пльзень.