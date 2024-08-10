Англія

Англієць залишить МЮ після 5 років у клубі.

Правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака невдовзі пройде медогляд перед трансфером до Вест Гем Юнайтед, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Молотобійцям" 26-річний англієць обійдеться в 15 млн фунтів стерлінгів. Манкуніанці ж на його позицію придбають Нуссаїра Мазрауї з Баварії. Разом із марокканцем із Мюнхена прибуде нідерландський центрбек Маттейс де Лігт.

Очікується, що Ван-Біссака пройде медогляд уже в неділю, 11 серпня. МЮ дозволив йому відправитися до Лондона для цього.

"Червоних Дияволів" Аарон представляє з літа 2019 року, відколи Крістал Пелес отримав за нього 55 млн євро. Зараз на рахунку захисника 2 голи та 13 асистів у 190 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 серпня, відбудеться матч Суперкубка Англії Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед. Він розпочнеться о 17:00 за Києвом. Слідкуйте за поєдинком у нашій текстовій онлайн-трансляції. Стартові склади команд доступні за посиланням.