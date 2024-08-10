Англія

"Містяни" здолали "червоних дияволів".

Пеп Гвардіола програв Еріку тен Гагу лише два з семи матчів.

Сьогодні Манчестер Сіті здолав Манчестер Юнайтед по пенальті у грі за Суперкубок Англії.

Команди іспанського та нідерландського фахівців зустрічалися сім разів. П'ять перемог здобув Ман Сіті, дві — Ман Юнайтед. "Містяни" виграли 4 з 5 останніх матчів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед став першим клубом, який зазнав 10 поразок у Суперкубку Англії.