"Містяни" здолали "червоних дияволів".
Хосеп Гвардіола, Getty Images
10 серпня 2024, 19:38
Пеп Гвардіола програв Еріку тен Гагу лише два з семи матчів.
Сьогодні Манчестер Сіті здолав Манчестер Юнайтед по пенальті у грі за Суперкубок Англії.
Команди іспанського та нідерландського фахівців зустрічалися сім разів. П'ять перемог здобув Ман Сіті, дві — Ман Юнайтед. "Містяни" виграли 4 з 5 останніх матчів.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед став першим клубом, який зазнав 10 поразок у Суперкубку Англії.