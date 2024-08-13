Трансферна кампанія "вишень" у розпалі.
Хуліан Араухо, ФК Борнмут
13 серпня 2024, 19:21
Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із правим захисником Барселони Хуліаном Араухо.
Угода з 23-річним мексиканцем розрахована на п'ять років. Фінансові деталі не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 10 мільйонів євро.
Минулого сезону Араухо провів 28 матчів за Лас-Пальмас на правах оренди, в яких забив два м'ячі.
Також Романо повідомив, що Борнмут веде переговори з Арсеналом щодо можливого трансферу нападаючого Едварда Нкетії.
Переговори з "канонірами" відбулися після проваленої спроби підписати форварда Порту Еванілсона.
Минулого сезону Нкетіа провів 37 матчів, у яких забив шість голів та віддав три асисти.