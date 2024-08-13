Англія

Трансферна кампанія "вишень" у розпалі.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із правим захисником Барселони Хуліаном Араухо.

Угода з 23-річним мексиканцем розрахована на п'ять років. Фінансові деталі не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Араухо провів 28 матчів за Лас-Пальмас на правах оренди, в яких забив два м'ячі.

Також Романо повідомив, що Борнмут веде переговори з Арсеналом щодо можливого трансферу нападаючого Едварда Нкетії.

Переговори з "канонірами" відбулися після проваленої спроби підписати форварда Порту Еванілсона.

Минулого сезону Нкетіа провів 37 матчів, у яких забив шість голів та віддав три асисти.