Лівий вінгер Бен Бреретон Діас перебрався з Вільярреала до Саутгемптона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними transfermarkt, 25-річний чилієць обійшовся "святим" у 8.3 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2028 року.

Our South American on the South Coast 🇨🇱 pic.twitter.com/ImhyU7FGX9