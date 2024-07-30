Чилійський гравець повернувся до англійської Прем'єр-ліги.
Бен Бреретон Діас, Getty Images
30 липня 2024, 16:48
Лівий вінгер Бен Бреретон Діас перебрався з Вільярреала до Саутгемптона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
За даними transfermarkt, 25-річний чилієць обійшовся "святим" у 8.3 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2028 року.
До Вільярреала Бреретон Діас приєднався лише рік тому. На його рахунку 20 матчів за іспанський клуб без результативних дій.
У другій частині сезону-2023/24 нападник представляв на правах оренди Шеффілд Юнайтед, відзначившись 6 голами та 1 асистом у 16 поєдинках у всіх турнірах.
У збірній Чилі на Копа Америка-2024 Бен був запасним виконавцем, сумарно провівши на полі 41 хвилину в 3 матчах групового етапу турніру.