Англія

Чилійський гравець повернувся до англійської Прем'єр-ліги.

Лівий вінгер Бен Бреретон Діас перебрався з Вільярреала до Саутгемптона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними transfermarkt, 25-річний чилієць обійшовся "святим" у 8.3 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2028 року.

Our South American on the South Coast 🇨🇱 pic.twitter.com/ImhyU7FGX9 — Southampton FC (@SouthamptonFC) July 30, 2024

До Вільярреала Бреретон Діас приєднався лише рік тому. На його рахунку 20 матчів за іспанський клуб без результативних дій.

У другій частині сезону-2023/24 нападник представляв на правах оренди Шеффілд Юнайтед, відзначившись 6 голами та 1 асистом у 16 поєдинках у всіх турнірах.

У збірній Чилі на Копа Америка-2024 Бен був запасним виконавцем, сумарно провівши на полі 41 хвилину в 3 матчах групового етапу турніру.