Англія

Лідер "синіх" продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Челсі повідомив про продовження контракту з півзахисником Коулом Палмером.

Нова угода підписана на 9 років — до літа 2033-го.

Раніше була інформація, що англієць отримає підвищення заробітної плати за блискучий дебютний сезон після переходу з Манчестер Сіті.

Минулого сезону Палмер провів 48 матчів на полі у всіх турнірах: на його рахунку 27 голів і 15 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Челсі зробив нову пропозицію щодо Феліша.