Челсі повідомив про продовження контракту з півзахисником Коулом Палмером.

Нова угода підписана на 9 років  — до літа 2033-го.

Раніше була інформація, що англієць отримає підвищення заробітної плати за блискучий дебютний сезон після переходу з Манчестер Сіті. 

Минулого сезону Палмер провів 48 матчів на полі у всіх турнірах: на його рахунку 27 голів і 15 результативних передач. 

Раніше повідомлялося, що Челсі зробив нову пропозицію щодо Феліша