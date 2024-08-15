Англія

Джордже Петрович не влаштовує головного тренера "синіх".

Воротар Челсі Джордже Петрович залишить лондонський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Atheltic.

За інформацією джерела, ігрові якості 24-річного серба не відповідають вимогам нового головного тренера "синіх" Енцо Марески, через що він має залишити склад.

Зазначається, що Челсі готовий розглянути як потенційні оренди, так і повноцінний трансфер за суму близько 13 млн фунтів стерлінгів, за які Джордже приєднався до клубу минулого літа.

Минулого сезону Петрович провів 31 матч, з яких сім на нуль при 44 пропущених м'ячах.