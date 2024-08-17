Англія

Нідерландець задоволений перемогою.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про перемогу над Фулгемом (1:0) в матчі 1-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця BBC.

"Проти Фулгема завжди складно грати, але ми дуже добре пресингували та тримали їх під тиском. Ми створили багато моментів і повинні були забити раніше. Моя єдина претензія до команди полягає в тому, що ми могли закінчити справу раніше.

Коли у нас є постійна четвірка захисників, ми грамотно обороняємося з високою лінією, а центральні півзахисники та вінгери можуть йти агресивніше вперед. Але якщо немає стабільності в захисті, то з'являються проблеми.