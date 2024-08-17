Нідерландець задоволений перемогою.
Зіркзе та Тен Гаг, getty images
17 серпня 2024, 10:50
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про перемогу над Фулгемом (1:0) в матчі 1-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця BBC.
"Проти Фулгема завжди складно грати, але ми дуже добре пресингували та тримали їх під тиском. Ми створили багато моментів і повинні були забити раніше. Моя єдина претензія до команди полягає в тому, що ми могли закінчити справу раніше.
Коли у нас є постійна четвірка захисників, ми грамотно обороняємося з високою лінією, а центральні півзахисники та вінгери можуть йти агресивніше вперед. Але якщо немає стабільності в захисті, то з'являються проблеми.
Заміни завжди важливі. Було приємно побачити, як футболіст, який вийшов з лави запасних, забиває переможний гол. Всі бачать, наскільки важливі запасні. Вони мають бути готові вийти та перевернути гру.
Зіркзе? Забивати для нападника важливо. Однак він володіє великою кількістю якостей, йому потрібно знайти правильний баланс. Зіркзе має заходити в штрафний майданчик суперника, щоб забивати голи, але також ми хочемо, щоб він приймав участь у комбінаційній грі команди. Поруч із ним грають кілька чудових півзахисників, з якими він може будувати наші атаки з глибини", — сказав Тен Гаг.