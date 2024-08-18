Англія

Іспанець задоволений грою своєї команди.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Вулвергемптоном (2:0) в матчі 1-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "канонірів".

"Особливо на початку матчу, у першому таймі, ми були неперевершені — дуже агресивні, дуже інтенсивні, багато націлені на атаку, дуже швидкі, постійно загрожували супернику у їх карному майданчику. Ми створили багато моментів. Можливо, нам варто було забити два або три голи, і гра була б трохи іншою.

У другому таймі були моменти, коли ми стали трохи недбалими і не контролювали гру, особливо з деякими втратами м'яча, що проти цієї команди може особливо ускладнити ситуацію. У підсумку гра стала більш відкритою, і Букайо знову неймовірним чином зробив рахунок 2:0. Потім це була вже інша гра.

Перемога в АПЛ? Коли я побачу готовність, незалежно від того, збираємося ми це робити чи ні, нам доведеться щодня демонструвати її в тому, як ми граємо і яких результатів ми можемо досягти. Це була перша гра. Завжди є невпевненість щодо того, як ми будемо реагувати проти дійсно складного суперника. Ми забили два голи, зіграли "на нуль", перемога, справу зроблено", — заявив Артета.