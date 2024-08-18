Англія

Відмінна статистика "містян" на старті.

Манчестер Сіті починав з перемоги 13 з 14 останніх сезонів в АПЛ.

У матчі 1-го туру АПЛ-2024/25 "містяни" в гостях обіграли Челсі з рахунком 2:0.

Починаючи з сезону-2011/12 Манчестер Сіті виграв 13 із 14 матчів у стартовому турі.

Єдиний раз "містянам" не вдалося зробити цього в сезоні-2021/22 — тоді поступилися Тоттенгему з рахунком 0:1.

Раніше повідомлялося, що Бернарду Сілва повторив рекорд за асистами в АПЛ серед португальських футболістів.